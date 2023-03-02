Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Güncel Haberler Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 20 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 20 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 20 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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