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Kocaeli'de 20 Bin 343 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

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Kocaeli'de 2017 yılından bu yana 20 bin 343 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi. İzmit ve Gebze ilçelerinde faaliyete geçen Mobil Göç Noktası'nın önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Kocaeli'de 2017 yılından bu yana 20 bin 343 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da başlatılan, düzensiz göçmenlerin tespitini hızlandıran "Mobil Göç Noktası" uygulaması, İzmit ve Gebze ilçelerinde de faaliyete geçti.

İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Mobil Göç Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Vali Yavuz, bu noktaların şehrin göç yönetim stratejisinde önemli yer tutacağını belirtti.

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Yavuz, bu kapsamda her türlü teknolojik imkanın kullanıldığını, sınır güvenliğine de özel önem atfedildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimizce 2023 yılı başından bugüne kadar 3 bin 743 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yıl içinde çevre iller dahil, yakalanarak Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 4 bin 916 yabancı sınır dışı edilmiştir. 2017 yılından bugüne kadar da 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyan önemli bir rakam."

Bu çalışmaları yürüten emniyet, jandarma ve Göç İdaresi personeline teşekkür eden Yavuz'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Ankara Adana Gebze Valilik Göçmenler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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