Kocaeli'de 2 Tırda 107 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların savunmaları mahkeme tarafından değerlendirilerek duruşma ertelendi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İ.K, M.F.K. ve tutuksuz sanık A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.K, ikinci aracı kullanan oğlu M.F.K'nin tırda uyuşturucu olduğunu bilmediğini öne sürerek kendisi durdurulduğu sırada oğlunun İstanbul'a ulaştığını, telefonla arayarak ona, polisin kendisini durdurduğunu, tır parkında beklemesini söylediğini aktardı.

"Oğlumun olayla ilgisi yok. İstesem uyuşturucuyu mal sahibine teslim ederdim ama bunu yapmadım, polise ihbar ettim. Pişmanım, elimden geleni yaptım. Uyuşturucunun yarısını kendi rızamla devlete teslim ettim." diyen İ.K. bu nedenle uyuşturucu sahipleriyle hasım olduğunu söyledi.

Söz verilen tutuklu sanık M.F.K. de uyuşturucuyla ilişkisinin olmadığını, babasının kendisini arayıp beklemesini söylemesi üzerine 3 saat kadar İstanbul'da tır parkında beklediğini, uyuşturucudan haberdar olsa kurtulma çabasına girmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim 2021'de Anadolu Otoyolu'nda 2 tırı durdurmuştu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile tırlarda yapılan aramada, dorse çatı iskeletine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli daha sonra tahliye edilmişti.