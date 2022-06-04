Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zanlılar T.Ö, O.Ö. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Başiskele Kocaeli kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title