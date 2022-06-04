Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Kocaeli'de 2 polisi yaraladıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zanlılar T.Ö, O.Ö. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Başiskele Kocaeli kavga Güncel Haberler

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