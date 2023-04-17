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Kocaeli'de 2 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 2 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de 2 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit ilçesinde şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 tank içinde 2 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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