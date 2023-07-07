Kocaeli'de 197 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 197 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi ve işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular sınır dışı edildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 197 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanan 197 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular sınır dışı edildi.