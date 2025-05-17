Kocaeli'de 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kocaeli'de 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımı bu tarihte ücretsiz olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

UlaşımPark bünyesindeki Hat 200, Hat 250 ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.