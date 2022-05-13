Kocaeli'de 1000 bisikletli 19 Mayıs'ta pedal çevirecek - Haberler

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Kocaeli'de 1000 bisikletli 19 Mayıs'ta pedal çevirecek

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de 1000 bisikletli 19 Mayıs'ta pedal çevirecek

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1000 bisikletlinin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1000 bisikletlinin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bisiklet turuna, kentteki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve vatandaşların da yer aldığı 1000 kişi katılacak.

Bisikletliler, İzmit Kent Meydanı'ndan 19 Mayıs Perşembe günü verilecek startla kentte belirlenen güzergahta tur atacak.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

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