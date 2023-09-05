Kocaeli'de 180 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalınması Olayında 2 Kadın Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evden 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Y.G. ve Z.S. isimli şüpheliler Yalova'da yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamette 180 bin TL değerinde ziynet eşya çalınması olayına ilişkin 2

kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir evde 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin durumu fark edip polis ekiplerine bildirmesiyle çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Y.G. ve Z.S. 4 Eylül tarihinde Yalova'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ