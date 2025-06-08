Kocaeli'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma", "basit yaralama" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 500 lira adli para cezası bulunan H.K'yi (38), düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.