Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 18 aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama", "yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 aranan hükümlü gözaltına alındı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title