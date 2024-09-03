Kocaeli'de 173 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 173 suç kaydı ve 60 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hakkında 173 suç kaydı ile 60 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 113 bin 820 lira para cezası bulunan V.K'yi (45) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.