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Kocaeli'de 173 Bin Lira Sahte Banknotla Yakalanan Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

Kocaeli'de 173 Bin Lira Sahte Banknotla Yakalanan Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilik suçunu önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmit ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında, 100 liralık 173 sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

Kocaeli'de bir kişi sahte banknotlardan oluşan 173 bin lirayla yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında, 100 liralık 173 sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

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