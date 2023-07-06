Kocaeli'de 173 Bin Lira Sahte Banknotla Yakalanan Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilik suçunu önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmit ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında, 100 liralık 173 sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.