Kocaeli'de 163 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçleri tarafından yakalanan 163 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi ve sınır dışı edildi.

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 163 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Kocaeli ve bölge illerinde 163 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.