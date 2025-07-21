Kocaeli'de 1610 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gebze ve Kartepe ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda 1610 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de 1610 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze ve Kartepe ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen aramalarda, 1610 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel