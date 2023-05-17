Kocaeli'de 16 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde önceki gün bir parkta Kıvanç U'nun darbedilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 3 kişinin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan 16 yaşlarındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Kıvanç U'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.