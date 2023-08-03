Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 16 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti.

Güvenlik güçlerince Kocaeli ve bölge illerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi