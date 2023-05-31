Kocaeli'de 150 Yıllık Çınar Ağaçları Çalındı

Kocaeli'de ilginç hırsızlık: 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık 2 çınar ağacı çalındı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen vatandaş şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz ay Uzuntarla Mahallesi göl mevkiindeki tarlasına giden Ali Toker (65), dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık 2 çınar ağacının kesildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Toker, soluğu jandarma komutanlığında aldı. Şikayette bulunan ve olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını isteyen Toker, büyük üzüntü yaşadı. Çınarlarına gözü gibi bakan ve kesmeye kıyamayan Ali Toker, ağaçların mobilya yapımı için kesildiğini tahmin ediyor.

Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, "Kesilen 2 ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip 2 tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar. Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar. Bir masanın fiyatı 15 - 20 bin TL arasındadır. Bir masanın kalınlığını 6 santimden yapıyorlar. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum" dedi.