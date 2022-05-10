Kocaeli'de 150 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 150 bin adet makaron ele geçirildi

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de 150 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 150 bin adet makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 150 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ekipler ilçede bir minibüsü durdurdu.

Araçta 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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