Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 15 yabancı uyruklu yakalandı. Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 15 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 15 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. AA / Kadir Yıldız - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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