15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de ekipler tarafından yakalanan 15 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi. Kocaeli'de ekipler tarafından yakalanan 15 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçle mücadele dolayısıyla Kocaeli ve bölgesinde güvenlik güçleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 15 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan 15 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.