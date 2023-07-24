Kocaeli'de 1419 düzensiz göçmen ve 104 organizatör yakalandı

Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yıl başından bu yana 1419 düzensiz göçmen ve 104 organizatörün yakalandığı bildirildi. Yakalanan organizatörlerden 45'i tutuklanırken, 22 organizatör hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Yıl içinde yapılan operasyonlarda 1419 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.