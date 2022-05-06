Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ'de, Ankara'dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - KOCAELİ'de, Ankara'dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan kaçak etil alkol getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı araç durduruldu. Araçta bulunan 160 adet 5 litrelik bidon, 600 adet 1 litrelik şişeler içinde olmak üzere toplam 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Sürücü A.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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