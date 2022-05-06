Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 1400 litre kaçak etil alkol bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 1400 litre kaçak etil alkol bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla temin edilen etil alkolün Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından bir araç, İzmit'te Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde durduruldu.

Araçtaki aramada, pet şişelerde toplam 1400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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