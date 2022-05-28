Kocaeli'de 1400 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1400 litre etil alkol ele geçirildi

AA - Kadir Yıldız - Güncel
Kocaeli'de 1400 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişe

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

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