Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı - Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce kaybolan iki kişinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin 2 sanığın tutuklu yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Serdar T. ve avukatlar, salonda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Serdar T'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Yusuf Ziya B'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, yakalanamadığından savunması alınamayan sanık Ferhat S'nin de dosyasının alınarak yargılanmasının sürmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat S'nin yakalama emrinin devamına karar vererek avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri kayıp başvurusu yapmış, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılardan birinin yurt dışında, Yusuf Ziya B'nin başka suçtan cezaevinde olduğunu belirlemiş, 12 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.