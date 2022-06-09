Okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Okul kantininden para çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün halk otobüsünde bir kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliğini belirlediği şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ş. tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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