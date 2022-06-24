KOCAELİ'DE 136 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOCAELİ'DE 136 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
KOCAELİ'DE 136 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

KOCAELİ'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderilerek sınır dışı edildi.

KOCAELİ'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderilerek sınır dışı edildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde ve farklı operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmesine karar verildi. İşlemleri tamamlanan 136 kaçak göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle geri gönderme merkezinden alınarak Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Uçağa bindirilen düzensiz göçmenler charter seferlerle Afganistan'a gönderilerek sınır dışı edildi.

136 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA GÖNDERİLECEK

136 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesinin ardından, yarın da 136 kişilik bir kafilenin daha Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderileceği öğrenildi. Böylece Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 27 Ocak tarihinden itibaren Afganistan'a uçuşların açılmasıyla birlikte Kocaeli'den bin 989 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cengiz Topel Havalimanı Afganistan Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title