Kocaeli'de 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası bulunan 22 yaşındaki B.D., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'yi (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel