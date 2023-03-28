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Kocaeli'de 124 bin 880 adet makaron ele geçirildi

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Kocaeli'de 124 bin 880 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 124 bin 880 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 124 bin 880 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri, ikamet ve 2 depoda arama yaptı.

Aramalarda, 105 bin 345 boş makaron, 19 bin 535 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ile 3 kompresör ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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