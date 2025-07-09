Kocaeli'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.'yı yakalayarak Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.A'yı (27) yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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