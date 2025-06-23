Kocaeli'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kartepe ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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