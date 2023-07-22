Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 12 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi.

Kocaeli'de yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde Kocaeli ve çevre illerde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şahıslar ülkelerine geri gönderildi. - KOCAELİ