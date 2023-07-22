Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve bölge illerinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 12 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.