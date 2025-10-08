Haberler

Kocaeli'de 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'yi Darıca ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlü, 2020 ve 2022 yıllarında işlediği suçlar nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart 2020 tarihinde Bitlis'te "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", 6 Mayıs 2022 tarihinde ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası bulunan M.D. (22) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Darıca ilçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
