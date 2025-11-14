Haberler

Kocaeli'de 11 Şüpheli Gözaltına Alındı: 2 Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Olayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayına karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyet güçleri, Kocaeli ve İstanbul'da operasyonlar düzenledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Harman Sokak ve Tuğrul Caddesi'nde M.K. ile E.K'yi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç delillerini yok etme, gizleme ile değiştirme" suçlarıyla ilgili, olayı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım eden 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.