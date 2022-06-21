Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze ve Darıca ilçelerinde uygulama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan uygulamalarda 11 düzensiz göçmen tespit edildiği, düzensiz göçmenlerin gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılldı.???????

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title