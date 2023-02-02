Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanan 11 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Güncel