Kocaeli'de 11.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, 11 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.