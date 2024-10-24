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Kocaeli'de 104 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi

Kocaeli'de 104 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi
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Dilovası ve Körfez ilçelerindeki iş yerlerinde yapılan uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 104 bin 665 kutu sahte şampuan ve çeşitli sahte ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçelerindeki bazı iş yerlerinde 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ve Körfez ilçelerindeki belirlenen iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Aramalarda 104 bin 665 kutu sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Dilovası kocaeli 3-sayfa Ekonomi Güncel Körfez Hukuk Suç

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