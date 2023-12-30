Kocaeli'de 1023 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 1023 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki, bin adet boş alkol şişesi, 4 bin adet sahte bandrol ve bu suçtan elde edildiği anlaşılan 33 bin 160 lira ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.