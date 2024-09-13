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Kocaeli'de 101 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'de yapılan operasyonda 3 araçta toplam 101 ruhsatsız tabanca ve 299 şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, namlu takımına ait parçalar ile sürgü ve kabza takımları birbirinden ayrılmış ve montaj sonrası satışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 299 şarjör ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

kocaeli

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