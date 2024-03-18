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Kocaeli'de 1001 Hatim Dua ve İftar Programı Gerçekleştirildi

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Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 1001 hatim dua ve iftar programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa birçok siyasi ve kamu görevlisi de katıldı.

Kocaeli'de yarım asırdır sürdürülen 1001 hatim dua ve iftar programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yavuz, davetlilerin ramazan ayını kutladı.

Federasyon Başkanı Tekin Dursun da katılımcılara teşekkür etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duasının ardından hep birlikte oruçlarını açan davetliler, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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