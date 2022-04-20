Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (30) Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan R.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Kadir Yıldız - Güncel