Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (30) Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan R.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Haberler

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