Kocaeli'de 10 Metre Derinliğindeki Kuyuda 2 Kişi Mahsur Kaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçiriği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.