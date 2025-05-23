Kocaeli'de 10 Metre Derinliğindeki Kuyuda 2 Kişi Mahsur Kaldı

Kocaeli'de 10 Metre Derinliğindeki Kuyuda 2 Kişi Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze ilçesinde ormanlık alanda kazılan 10 metre derinliğindeki bir kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, öncelikle kuyudaki metan gazının tahliyesini gerçekleştiriyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçiriği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş

Trump, soykırımın kanıtı olarak göstermişti! Başka bir ülkede çekilmiş
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.