Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, yüzlerce adet fişek, silah ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, yüzlerce adet fişek, silah ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde A.H. ve A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, A.H. ve A.Ö.'nün evlerine operasyon düzenledi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 10 kilo 553 gram sentetik kannabinoid, 40.17 gram esrar, 5 adet av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 349 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet şarjör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Evde bulunan malzemelere el konulurken A.H. ve A.Ö. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

(Cihan Atik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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