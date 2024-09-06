Kocaeli'de 1 Milyon Liralık Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kocaeli'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde Türk Lirası, döviz ve altın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheli G.S. dün Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada çalınan para ve altınlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.