Kocaeli'de 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde İ.A'nın tartıştığı kişiler tarafından tabancayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen E.D. ve K.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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