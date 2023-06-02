Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Ulus Mahallesi 2142. Sokak'ta 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar A.D, M.D. ve M.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Ulus Mahallesi 2142. Sokak'ta 31 Mayıs'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Ali Ö. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Bölgedeki incelemede, 4 boş mermi kovanı bulunmuştu.