Kocaeli'de 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 9 paket içerisinde 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.